На Прикарпатті пасажирський мікроавтобус влетів у іномарку: серед постраждалих - діти
Аварія сталась 3 червня між населеними пунктами в селі Ямниця та Угринів Івано-Франківської територіальної громади. Внаслідок аварії постраждали неповнолітні
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохороонці автомобіль Citroën зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Відомо, що мікроавтобус здійснював рейс за маршрутом "Рогатин – Івано-Франківськ".
Попередньо, внаслідок ДТП госпіталізували двох водіїв та 13 пасажирів. Серед потерпілих - двоє неповнолітніх.
Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині зіткнулися два легковики. Від сили удару автівки перетворилися на металобрухт. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.
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