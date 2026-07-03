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03 липня 2026, 20:45

На Прикарпатті пасажирський мікроавтобус влетів у іномарку: серед постраждалих - діти

03 липня 2026, 20:45
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась 3 червня між населеними пунктами в селі Ямниця та Угринів Івано-Франківської територіальної громади. Внаслідок аварії постраждали неповнолітні

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохороонці автомобіль Citroën зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Відомо, що мікроавтобус здійснював рейс за маршрутом "Рогатин – Івано-Франківськ".

Попередньо, внаслідок ДТП госпіталізували двох водіїв та 13 пасажирів. Серед потерпілих - двоє неповнолітніх.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині зіткнулися два легковики. Від сили удару автівки перетворилися на металобрухт. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.

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