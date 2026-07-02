Смертельна ДТП на Рівненщині: потяг протаранив маршрутку, четверо загиблих

Фото: поліція Рівненської області

У селищі Квасилів Рівненського району 2 липня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса. За попередніми даними, загинули четверо людей, ще є травмовані

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася близько 13:55. На місці події працюють поліцейські та всі екстрені служби.

Спочатку правоохоронці повідомляли про трьох загиблих, однак згодом уточнили, що кількість жертв зросла до чотирьох.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Обставини та причини зіткнення потяга з маршрутним автобусом встановлюють правоохоронці. Детальнішу інформацію обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині зіткнулися два легковики. Від сили удару автівки перетворилися на металобрухт. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.