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03 липня 2026, 10:36

Намагалися "відмазати" сина екскерівника: на Хмельниччині судитимуть правоохоронців за приховування ДТП

03 липня 2026, 10:36
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Фото: ДБР
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Завершено досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців із Хмельницької області, які допомагали приховати обставини ДТП, у якій загинув підліток. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

Аварія сталася на початку 2026 року вночі в селі Понінка Шепетівського району, де автомобіль збив 17-річного велосипедиста. Хлопець загинув на місці. Винуватцем ДТП виявився син колишнього керівника одного з правоохоронців, який прибув на виклик. Керівник скористався зв’язками та попросив допомогти синові уникнути відповідальності.

Поліцейські вимкнули свої бодікамери, змінили розташування транспортних засобів на дорозі та навмисно затягували огляд водія на стан сп'яніння до приїзду слідчо-оперативної групи. Попри ці маніпуляції, експертиза все одно зафіксувала у крові водія 1,73 проміле алкоголю.

Спроба фальсифікації ускладнила слідство, але не завадила встановити істину.

Обох спільників звільнили з правоохоронних органів. Своєї провини вони не визнають, проте відповідатимуть перед законом за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 396 КК України (приховування особливо тяжкого злочину за попередньою змовою групою осіб). Експравоохоронцям загрожує до 3 років ув’язнення.

Нагадаємо, самого водія суд раніше вже визнав винним і засудив до 9 років позбавлення волі.

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