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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
03 липня 2026, 09:30

Замість думок про вибори потрібно готуватися до складної зими та нищити ворожі НПЗ

03 липня 2026, 09:30
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Після таких обстрілів російськими злочинцями цивільних обʼєктів і глибоко усвідомленого бажання продовжувати тероризувати й вбивати людей в Україні, зрозумілі принаймні три речі
Після таких обстрілів російськими злочинцями цивільних обʼєктів і глибоко усвідомленого бажання продовжувати тероризувати й вбивати людей в Україні, зрозумілі принаймні три речі
Наслідки обстрілу Києва 2 липня. Фото: ДСНС
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  • По-перше: українські ППО/ПРО працюють на високому професійному рівні, але 100% збиття балістики не буде, тому підсилюємо захист і намагаємося діставати російські НПЗ і, бажано – ще більше вражати пускових установок ворога.
  • По-друге: готуватися треба не до виборів, а до складної зими (хоч українцям і не звикати, але кожна зима і атаки ворога роблять інфраструктуру менш стійкою).
  • По-третє: потрібно вже зараз попередити всіх причетних, що російські вибори на окупованих територіях заборонені, зі всіма наслідками, що звідси витікають.

Співчуття родичам та близьким загиблих… Смерть – ворогам!

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Україна війна обстріли ППО РФ НПЗ балістика
 
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