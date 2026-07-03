Замість думок про вибори потрібно готуватися до складної зими та нищити ворожі НПЗ
Після таких обстрілів російськими злочинцями цивільних обʼєктів і глибоко усвідомленого бажання продовжувати тероризувати й вбивати людей в Україні, зрозумілі принаймні три речі
Після таких обстрілів російськими злочинцями цивільних обʼєктів і глибоко усвідомленого бажання продовжувати тероризувати й вбивати людей в Україні, зрозумілі принаймні три речі
- По-перше: українські ППО/ПРО працюють на високому професійному рівні, але 100% збиття балістики не буде, тому підсилюємо захист і намагаємося діставати російські НПЗ і, бажано – ще більше вражати пускових установок ворога.
- По-друге: готуватися треба не до виборів, а до складної зими (хоч українцям і не звикати, але кожна зима і атаки ворога роблять інфраструктуру менш стійкою).
- По-третє: потрібно вже зараз попередити всіх причетних, що російські вибори на окупованих територіях заборонені, зі всіма наслідками, що звідси витікають.
Співчуття родичам та близьким загиблих… Смерть – ворогам!
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