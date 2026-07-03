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03 липня 2026, 21:31

Вогняний смерч у Чорнобилі: рятувальники Київщини цілодобово борються з нищівною стихією

03 липня 2026, 21:31
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Фото ілюстративне
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У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з вогняним смерчем

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

"Вогняний смерч: вітер, пил і полум'я зливаються в одну нищівну силу! Саме так виглядає пожежа, з якою безперервно борються рятувальники Київщини у Чорнобильській зоні відчуження",- йдеться у дописі рятувальників.

Наголошується, що ДСНС-ники день за днем стримують вогонь, щоб не дати йому поширюватися.

Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження виникли через падіння російських дронів.

Нагадаємо,щ від початку року на території Запорізької області внаслідок пожеж згоріло близько 10 гектарів врожаю.

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