Вогняний смерч у Чорнобилі: рятувальники Київщини цілодобово борються з нищівною стихією

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У Чорнобильській зоні відчуження рятувальники борються з вогняним смерчем

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

"Вогняний смерч: вітер, пил і полум'я зливаються в одну нищівну силу! Саме так виглядає пожежа, з якою безперервно борються рятувальники Київщини у Чорнобильській зоні відчуження",- йдеться у дописі рятувальників.

Наголошується, що ДСНС-ники день за днем стримують вогонь, щоб не дати йому поширюватися.

Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження виникли через падіння російських дронів.

Нагадаємо,щ від початку року на території Запорізької області внаслідок пожеж згоріло близько 10 гектарів врожаю.