Херсонщина під вогнем: ворожі атаки забрали життя літньої жінки, є поранені
Впродовж 3 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу
Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, чотири - дістали поранень.
Орієнтовно о 15:10 окупанти атакували Микільське - загинула 73-річна жінка.
Четверо поранених отримали травми від наслідків використання ворогом БпЛА у Херсоні, Комишанах та Урожайному.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, складське приміщення, техніка та автотранспорт.
Нагадаємо, що у Краматорську на Донеччині 3 липня російський дрон атакував автомобіль аварійної бригади.