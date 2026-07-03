Херсонщина під вогнем: ворожі атаки забрали життя літньої жінки, є поранені

Фото ілюстративне/ ДСНС Херсонщини

Впродовж 3 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, чотири - дістали поранень.

Орієнтовно о 15:10 окупанти атакували Микільське - загинула 73-річна жінка.

Четверо поранених отримали травми від наслідків використання ворогом БпЛА у Херсоні, Комишанах та Урожайному.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, складське приміщення, техніка та автотранспорт.

Нагадаємо, що у Краматорську на Донеччині 3 липня російський дрон атакував автомобіль аварійної бригади.