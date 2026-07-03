Масштабна ДТП з потягом на Рівненщині: водію маршрутки та регулювальнику повідомили про підозру

Фото: поліція Рівненської області

Регулювальника та водія затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Правоохоронці повідомили 42-річному водію про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб), а 54-річному регулювальнику, жителю села П’ятигори, — за ч.3 ст.276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей).

Відповідно до огляду за допомогою приладу Драгер та у медзакладі регулювальник був тверезий. У керманича маршрутки відібрані біологічні зразки.

Максимальне покарання, яке може загрожувати фігурантам — до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у селищі Квасилів Рівненського району 2 липня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного автобуса. За попередніми даними, загинули четверо людей, ще є травмовані.