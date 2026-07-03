На Прикарпатті "нагріли" півтора мільйона на лікуванні немовлят

Фото: Національна поліція

В Івано-Франківській області викрили схему на фіктивному лікуванні дітей. Отримала підозру колишня директора медичного закладу

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, службові особи комунального некомерційного підприємства "Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради" штучно завищували обсяги наданих медичних послуг.

Зокрема, упродовж 2023–2024 років до електронної системи охорони здоров’я вносились недостовірні відомості про нібито лікування новонароджених у складних випадках. Хоча насправді таких медичних послуг не надавалось.

Колишня керівниця медичного закладу погоджувала та подавала до Національної служби здоров'я неправдиві звіті. Внаслідок схеми завдано збитків на понад 1,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше в столиці до 5 років позбавлення волі засуджено колишню бухгалтерку Управління освіти Дарницької РДА, яка незаконно нарахувала собі 2 млн грн.