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03 липня 2026, 19:57

Жахливі злочини проти дітей: Нацполіція викрила матерів-катів та торговку власними дітьми

03 липня 2026, 19:57
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Фото: Нацполіція
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Національна поліція України викрила низку резонансних злочинів проти дітей, вчинених матерями у Дніпрі, Івано-Франківській та Рівненській областях. Внаслідок злочинної недбалості, жорстокого поводження та цинічної торгівлі власними дітьми постраждали неповнолітні, а одна дитина померла

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

У Дніпрі поліцейські затримали 34-річну жінку за підозрою у вчиненні дій, що спричинили смерть двомісячної доньки.

За даними слідства, мати тривалий час не забезпечувала дитині належного догляду та харчування, не звернулася по медичну допомогу, попри критичний стан немовляти, а після смерті не повідомила про це правоохоронців чи медиків.

Попередньо встановлено, що сім’я не перебувала на обліку в службі у справах дітей.

За скоєне жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

На Івано-Франківщині поліцейські затримали 44-річну мешканку Солотвинської громади, яка підозрюється у катуванні свого 15-річного сина з тяжкою формою дитячого церебрального паралічу.

Слідчі встановили, що жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, силоміць намагалася нагодувати дитину, а коли хлопець відмовився від їжі, почала бити його по обличчю та ногах, після чого двічі вдарила головою об стіну.

Потерпілого госпіталізували із забоями, гематомами та саднами.

Правоохоронці також встановили, що це був не перший випадок жорстокого поводження: раніше жінка двічі притягувалася до адміністративної відповідальності за домашнє насильство щодо старших дітей.

Крім цього, суд призначав їй випробувальний термін через вчинення крадіжки. Від того часу сім’я перебувала на обліку відповідних соціальних служб.

У минулому році родину зняли з обліку, після чого соціальний супровід припинився. Відтоді повідомлень чи звернень до поліції щодо можливих фактів домашнього насильства або неналежного виконання матір’ю батьківських обов’язків не надходило.

Слідчі повідомили жінці про підозру за фактом катування.

У Рівненській області поліцейські затримали місцеву жительку, яка, за даними слідства, передала трьох своїх дітей знайомому для подальшої трудової експлуатації.

9-річний та 14-річний сини, а також 11-річна донька мали жебракувати та збувати наркотичні речовини.

За передачу дітей жінка отримала 30 тисяч гривень, ще стільки ж мала отримати після їх повернення.

Крім цього, поліцейські задокументували факт збуту наркотиків самою підозрюваною, до якого вона залучила власну малолітню доньку.

Після передачі дітей жінку затримали у процесуальному порядку, а дітей вилучили працівники служби у справах дітей. Наразі жінка перебуває під вартою.

Встановлено, що сім’я не перебувала на обліку в службі у справах дітей.

За всіма фактами тривають досудові розслідування.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці виявили факт жорстокого поводження з 7-річною дитиною у Кам’янському на Дніпропетровщині.

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