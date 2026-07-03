12:49  03 липня
На Київщині ліквідували пожежу на стихійному сміттєзвалищі
10:36  03 липня
Намагалися "відмазати" сина екскерівника: на Хмельниччині судитимуть правоохоронців за приховування ДТП
08:56  03 липня
Стрибнув у воду та вдарився об пірс: на Рівненщині загинув 18-річний юнак
UA | RU
UA | RU
03 липня 2026, 19:16

Масштабна евакуація на Харківщині: розширено перелік громад для вивезення населення

03 липня 2026, 19:16
Читайте также на русском языке
Фото: Олег Синєгубов
Читайте также
на русском языке

На Харківщині  3 липня розширили зону обов'язкової евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів області, у семи населених пунктах оголошена примусова евакуація родин з дітьми

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews

Рішення ухвалили 3 липня на засіданні Ради оборони області.

"Враховуємо можливе загострення безпекової ситуації в прикордонних та прифронтових громадах", - зазначив Синєгубов.

У Шевченківській громаді запроваджено обов’язкову евакуацію з 41 населеного пункту: Аркадівка, Богодарівка, Василенкове, Великі Хутори, Верхньозорянське, Гетьманівка, Горожанівка, Гроза, Журавка, Зорянське, Іванівка, Колісниківка, Лелюківка, Максимівка, Малі Кринки, Микільське, Мирне, Миропілля, Млинки, Мостове, Новий Лиман, Новостепанівка, Огурцівка, Одрадне, Олександрівка, Олексіївка, Петрівка, Петропілля, Полтава, Раївка, Сазонівка, Самарське, Семенівка, Ставище, Станіславка, Старий Чизвик, Сумське, Тетянівка, Троїцьке, Худоярове та селище Шевченкове.

У Богодухівському районі евакуація здійснюватиметься з селищ Улянівка та Зарічне, сіл Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев’ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка та Сніги.

У Дергачівській громаді обов’язкову евакуацію та обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб оголошено в селищах Питомник, Нове, Слатине, а також селах Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки, Лещенки.

Нагадаємо, що у Чернігівській області почалась нова хвиля евакуації. Місцева влада назвала список селищ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область евакуація община
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у селі Зарічово зафіксовано понад десяток хворих
03 липня 2026, 19:40
В Україні викрили шахрайські критообмінники, які обкрадали людей по всій країні
03 липня 2026, 19:15
Ворог полює на комунальників: у Краматорську росіяни атакували дроном аварійну бригаду
03 липня 2026, 18:59
У Києві собака померла від спеки: її закрили на балконі
03 липня 2026, 18:50
Зрадили присязі: на Херсонщині судитимуть шістьох колишніх працівників пенітенціарної служби
03 липня 2026, 18:45
Понад 90 тисяч кубів нечистот: на Харківщині комунальники отруїли ґрунт та річку
03 липня 2026, 18:30
В Одесі жінка працювала на росіян, щоб "разом із державою зникли її борги по ЖКГ"
03 липня 2026, 18:25
Ракетний удар по Краматорську: російському генералу, який віддав наказ, оголосили підозру
03 липня 2026, 17:58
"Транзитна територія": на Волині начальник ТЦК пояснив незаконний заїзд на приватне подвір'я
03 липня 2026, 17:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Віталій Портніков
Всі блоги »