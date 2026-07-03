Масштабна евакуація на Харківщині: розширено перелік громад для вивезення населення
На Харківщині 3 липня розширили зону обов'язкової евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів області, у семи населених пунктах оголошена примусова евакуація родин з дітьми
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews
Рішення ухвалили 3 липня на засіданні Ради оборони області.
"Враховуємо можливе загострення безпекової ситуації в прикордонних та прифронтових громадах", - зазначив Синєгубов.
У Шевченківській громаді запроваджено обов’язкову евакуацію з 41 населеного пункту: Аркадівка, Богодарівка, Василенкове, Великі Хутори, Верхньозорянське, Гетьманівка, Горожанівка, Гроза, Журавка, Зорянське, Іванівка, Колісниківка, Лелюківка, Максимівка, Малі Кринки, Микільське, Мирне, Миропілля, Млинки, Мостове, Новий Лиман, Новостепанівка, Огурцівка, Одрадне, Олександрівка, Олексіївка, Петрівка, Петропілля, Полтава, Раївка, Сазонівка, Самарське, Семенівка, Ставище, Станіславка, Старий Чизвик, Сумське, Тетянівка, Троїцьке, Худоярове та селище Шевченкове.
У Богодухівському районі евакуація здійснюватиметься з селищ Улянівка та Зарічне, сіл Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев’ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка та Сніги.
У Дергачівській громаді обов’язкову евакуацію та обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб оголошено в селищах Питомник, Нове, Слатине, а також селах Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки, Лещенки.
Нагадаємо, що у Чернігівській області почалась нова хвиля евакуації. Місцева влада назвала список селищ.