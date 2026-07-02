Кривава ДТП у центрі Харкова: мотоцикліст збив жінку на переході — обоє загинули

Фото: поліція Харківської області

2 липня, у Харкові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На регульованому пішохідному переході поблизу Майдану Захисників України мотоцикл наїхав на жінку, після чого влетів у припарковану Skoda

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

У районі перехрестя проспекту Героїв Харкова та Майдану Захисників України стався наїзд мотоциклу Suzuki під керуванням 32-річного водія на 68-річну жінку-пішохода, яка переходила проїзну частину по регульованому пішохідному переходу.

В результаті ДТП жінка-пішохід отримала тілесні ушкодження та померла в автомобілі швидкої допомоги. Водій мотоцикла з травмами був доставлений до лікарні, де помер.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що аварія сталась 30 червня, по проспекту Князя Володимира у Білій Церкві. Правоохоронці розпочали розслідування.