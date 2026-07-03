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На Полтавщині фотограф під виглядом фотосесій заманював дітей на зйомки порно
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03 липня 2026, 19:55

На Полтавщині фотограф під виглядом фотосесій заманював дітей на зйомки порно

03 липня 2026, 19:55
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Фото з відкритих джерел
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У Кременчуці судили фотографа, який виготовляв дитячу порнографію. З дітьми він знайомився під час зйомок у школах

Про це повідомляє "Полтавщина", передає RegioNews.

Фотографі протягом кількох років сексуально експлуатував малолітніх і неповнолітніх дівчат, виготовляв за їх участі порнографічні матеріали, зберігав і поширював дитячу порнографію. Зокрема, у своїй фотостудії та квартирі він влаштував місця розпусти.

Затримали фотографа ще три роки тому. Тоді під час обшуків у нього знайшли понад 40 відеофайлів із дитячою порнографією. Тоді його взяли під варту.

Як з'ясували під час розслідування, фотограф (громадянин РФ, який мав посвідку на проживання) працював з фото та відео. Зокрема, часто він займався зйомкою дитячих випускних та свят у закладах дошкільної освіти. Саме там він знайомився з дітьми та поступово входив у довіру.

У 2014-2019 роках він систематично шукав малолітніх і неповнолітніх дівчат, потім запрошував їй додому, дарував подарунки, платив гроші. Згодом він хиляв дітей до сексуальних контактів, використовував їх для виготовлення фото та відео порнографічного характеру. Потерпілі отримували від 50 до 100 гривень за зустрічі.

Серед його потерпілих щонайменше три дівчинки 12 та 13 років. Фотографі вчиняв до них дітей розпусні дії, демонстрував статеві органи, показував порнографічні матеріали, схиляв до сексуальних контактів, а також неодноразово вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Зокрема, у Кременчуці він організував місця розпусти у власній квартирі та фотостудії. Приміщення були обладнані для зйомок порно. Також правоохоронці з'ясували, що в 2014 році чоловік надіслав іншому користувачу п’ять фотографій порнографічного характеру із зображенням неповнолітньої дівчини.

Суд призначив чоловіку 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Полтаві засудили до довічного увʼязнення 59-річного педофіла. Зловмисник викрав 12-річну дівчинку, зґвалтував, вбив та обпалив тіло.

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