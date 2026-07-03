Спалах гепатиту А на Закарпатті: у селі Зарічово зафіксовано понад десяток хворих

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У селі Зарічово Перечинської громади на Закарпатті в місцях проживання ромів зафіксували спалах гепатиту А. Вже відомо про 13 інфікованих, з яких двоє дорослих та 11 дітей

Про це повідомила Перечинська міська рада, передає RegioNews .

За словами міського голови Перечина Івана Погоріляка, нині інфіковані двоє дорослих та 11 дітей, але пацієнти неохоче погоджуються на госпіталізацію.

Зазначається, що медики та відповідні служби проводять необхідні протиепідемічні заходи. Водночас надзвичайно важливо, щоб інфіковані або люди, які контактували з хворими, дотримувалися рекомендацій лікарів щодо госпіталізації, вакцинації, лікування та протиепідемічних заходів.

"У зв'язку з тим, що в селі Зарічово продовжують фіксуватися випадки захворювання на гепатит А, закликаємо жителів громади відповідально ставитися до власного здоров'я та неухильно дотримуватися елементарних правил профілактики”, - наголосили у міськраді.

Жителів громади закликають: ретельно мити руки з милом, мити овочі та фрукти, вживати лише безпечну питну воду, дотримуватися чистоти в побуті та тимчасово утриматися від купання у річках чи відкритих водоймах. Також наголошують на важливості не займатися самолікуванням і одразу звертатися до медиків.

Нагадаємо, що у Хустській міській територіальній громаді продовжуються посилені епідеміологічні заходи через спалах вірусного гепатиту А у селі Іза. Через це місцева школа перейшла на дистанційне навчання.