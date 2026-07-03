Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель відпочивав біля ставка разом із компанією друзів. Під час купання хлопець вирішив стрибнути у воду, проте вдарився об пірс і впав у водойму. Друзі одразу дістали товариша на берег та викликали екстрені служби.

Медики "швидкої" понад дві години проводили реанімаційні заходи, однак врятувати 18-річного юнака не вдалося.

При поверхневому огляді тіла видимих ознак насильницької смерті поліцейські не виявили. Тіло загиблого направили на судмедекспертизу для встановлення точної причини смерті.

Нагадаємо, 1 липня на Одещині під час відпочинку на ставку загинув чотирирічний хлопчик. Дідусь, який приїхав на водойму з трьома онуками, на кілька хвилин відволікся на старших дітей і втратив молодшого з поля зору. Невдовзі він знайшов дитину у воді вже без ознак життя.