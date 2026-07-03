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На Київщині ліквідували пожежу на стихійному сміттєзвалищі
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03 липня 2026, 12:49

На Київщині ліквідували пожежу на стихійному сміттєзвалищі

03 липня 2026, 12:49
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Фото: ДСНС
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Ввечері 2 липня сталася пожежа на території несанкціонованого сміттєзвалища в місті Ржищів Обухівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Повідомлення про загоряння на вулиці Київський шлях рятувальники отримали о 21:02. Горіло несанкціоноване сміттєзвалище.

Рятувальники повністю ліквідувати займання трохи більше ніж за годину.

Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, на Запоріжжі з початку року пожежі знищили близько 10 гектарів врожаю.

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