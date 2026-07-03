На Київщині ліквідували пожежу на стихійному сміттєзвалищі
Ввечері 2 липня сталася пожежа на території несанкціонованого сміттєзвалища в місті Ржищів Обухівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Повідомлення про загоряння на вулиці Київський шлях рятувальники отримали о 21:02. Горіло несанкціоноване сміттєзвалище.
Рятувальники повністю ліквідувати займання трохи більше ніж за годину.
Причина загоряння встановлюється.
Нагадаємо, на Запоріжжі з початку року пожежі знищили близько 10 гектарів врожаю.
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