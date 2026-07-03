В Україні викрили шахрайські критообмінники, які обкрадали людей по всій країні

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Правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Виявиось, що під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей

Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Зловмисники маскувались під легальний бізнес. Вони створили сайт, приймали заявки онлайн та через соцмережі, а також мали пункти обміну в усіх регіонах. Проте після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані свої гроші.

"Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін", - каже генпрокурор.

Під час обшуків правоохоронці вилучили загалом понад 20 мільйонів гривень. Готують підозри для учасників схеми. Наразі слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Полтаві припинено діяльність 14 торгових павільйонів, де продавали електронні сигарети та рідини до них сумнівного походження без дозвільних документів. Правоохоронці вилучили товару на 5 млн грн.