На Хмельниччині через ДТП на автодорозі Стрий — Ізварине обмежено рух

Фото: полція Хмельницької області

На 202-му кілометрі автодороги М-30 Стрий — Ізварине, поблизу села Лозова Хмельницької області, 3 дипня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої є травмовані

Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews .

Через аварію рух транспорту на цій ділянці дороги ускладнений. Патрульні поліцейські організували реверсивний рух для забезпечення проїзду.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними, дотримуватися правил дорожнього руху та, за можливості, враховувати ускладнення під час планування маршруту.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині зіткнулися два легковики. Від сили удару автівки перетворилися на металобрухт. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.