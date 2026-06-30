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30 червня 2026, 08:27

ДТП на Кіровоградщині: автівки перетворилися на металобрухт, шестеро постраждалих

30 червня 2026, 08:27
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Фото: поліція
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ДТП сталася 29 червня близько 13:30 на трасі поблизу села Злинка Новоукраїнського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій "ВАЗ-2112" не впорався з керуванням, виїхав на праве узбіччя, після чого легковик занесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з авто Renault Laguna.

Внаслідок ДТП травми отримали 32-річний водій Renault та його пасажири – 27-річна жінка та 9-річний хлопчик. Також травмувалися 48-річний водій "ВАЗу" і двоє його пасажирів, серед яких одна 10-річна дитина. Усіх постраждалих доставили до лікарні для надання необхідної допомоги.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, на Одещині хлопець під час руху заліз на дах BMW та упав на дорогу. Від отриманих травм 21-річний юнак помер в кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

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