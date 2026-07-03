В Прикарпатье пассажирский микроавтобус влетел в иномарку: среди пострадавших - дети

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 3 июня между населенными пунктами в селе Ямница и Угринов Ивано-Франковской территориальной громады. В результате аварии пострадали несовершеннолетние

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, автомобиль Citroën столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Известно, что микроавтобус совершал рейс по маршруту "Рогатин – Ивано-Франковск".

Предварительно, в результате ДТП госпитализировали двух водителей и 13 пассажиров. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом. В результате ДТП пострадали шесть человек.