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24 червня 2026, 20:30

Двоє загиблих та постраждала дитина: на Прикарпатті сталось аж дві смертельні ДТП

24 червня 2026, 20:30
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Фото: Національна поліція
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Смертельні ДТП сталися на Снятинщині та в Івано-Франківському районі впродовж одного дня. Внаслідок аварій, на жаль, загинули люди

Про це повідомляє поліція Івано-Франківська область, передає RegioNews.

Перша аварія сталась на автодорозі Н-10 "Стрий – Чернівці – Мамалига" у селі Любківці Заболотівської територіальної громади Коломийського району. 61-річна жінка за кермом JAC виїхала на смугу зустрічного руху. Там вона зіткнулась з Volvo, за кермом якої була 42-річна жінка.

Внаслідок ДТП жінка, яка була за кермом JAC, загинула на місці. Водійка Volvo та її неповнолітня пасажирка отримали травми, їх госпіталізували.

Того ж дня сталась аварія поблизу села Залуква Івано-Франківського району. 49-річний водій Audi був за кермом у п'яному стані. Він не впорався з керуванням, з’їхав за межі дороги та в'їхав у бетону опору.

Внаслідок ДТП 40-річний пасажир помер у реанімації. Ще один пасажир був госпіталізований з травмами.

"Водія автомобіля Audi поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі правоохоронці в межах відкритих кримінальних проваджень проводять необхідні слідчі дії та встановлюють повну картину обох подій", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що раніше у Дарницькому районі Києва водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв дорожньо-транспортну пригоду та пошкодив чотири припарковані автівки.

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