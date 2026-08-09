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09 серпня 2026, 14:23

Наслідки нічної атаки на Одещину: енергетики вже повернули світло для 90 тисяч абонентів

09 серпня 2026, 14:23
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Фото ілюстративне
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 Енергетики вже заживили 90 тисяч абонентів в Одесі та Одеській області, які залишилися без електропостачання через російську атаку 9 серпня

Про це повідомило НЕК "Укренерго”, передає RegioNews.

"Вночі та вранці ворог ракетами і дронами масовано атакував територію Одещини. Цілями російських ударів стали, зокрема й об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Є пошкоджене обладнання, внаслідок чого значна кількість споживачів Одеси та регіону була знеструмлена”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначили в компанії, аварійно-відновлювальні роботи у регіоні почались, як тільки дозволила безпекова ситуація.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожну оселю.

Станом на 11 годину, близько 90 тисяч знеструмлених вночі абонентів – вже заживили.

У компанії звертаються до жителів Одещини споживати електроенергію максимально ощадливо, що допоможе швидше завершити ремонтні роботи та заживити людей, які поки що залишаються без світла.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області, застосувавши кілька десятків ракет і ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше вісім людей, найбільших руйнувань зазнала Одеса.

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