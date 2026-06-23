Масштабна ДТП на Хмельниччині: туристичний автобус "Київ – Бургас" злетів у кювет та перекинувся

Фото: Поліція Хмельницької області

23 червня близько 16:40 на Хмельниччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса сполученням "Київ — Бургас"

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews .

Аварія трапилася 23 червня близько 16:40 на автодорозі Н-03 поблизу села Шатава Маківської громади Кам’янець-Подільського району.

За попередніми даними, 46-річний водій автобуса не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з’їхав із дороги в кювет та перекинувся.

У салоні перебували 54 пасажири та змінний водій. Наразі кількість травмованих уточнюється.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники, які ліквідовують наслідки аварії та надають допомогу постраждалим.

Поліція вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, що аварія сталась 22 червня на автодорозі Бориспіль-Дніпро, поблизу села Рогозів. Поліція розпочала розслідування.