У Харкові надзвичайники врятували кота Барні з пошкодженого обстрілом будинку

Фото: ДСНС

У Харкові під час аварійно-рятувальних робіт після чергового російського удару надзвичайники врятували кота, який залишився у пошкодженій багатоповерхівці серед руїн

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews .

Після обстрілу рятувальники обстежували понівечений житловий будинок, де серед завалів виявили наляканого та дезорієнтованого кота.

"У Харкові після російського удару в понівеченій багатоповерхівці рятувальники знайшли кота. Наляканого, розгубленого, він залишився один серед руїн", — зазначили у ДСНС.

Чотирилапого улюбленця обережно дістали з небезпечної зони та передали у безпечне місце. Відомо, що його господарка вже прямує за своїм котом на ім’я Барні.

У ДСНС наголосили, що під час ліквідації наслідків ворожих атак рятувальники намагаються зберегти кожне життя — як людей, так і тварин.

Нагадаємо, що поліцейські Харківської області документують наслідки ранкового ракетного обстрілу Харкова.