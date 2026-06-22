У Києві водій Volkswagen розтрощив чотири припарковані авто

Фото: патрульна поліція Києва

У Дарницькому районі Києва водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв дорожньо-транспортну пригоду та пошкодив чотири припарковані автівки

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

За попередньою інформацією, кермувальник не впорався з керуванням і в’їхав у припарковані транспортні засоби. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку за допомогою алкотестера Drager.

Результат огляду показав 2,80 проміле алкоголю в крові, що більш ніж у 14 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори склали на порушника протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП).

Нагадаємо, що у Києві 22 червня на проспекті Миколи Бажана сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку ускладнено рух транспорту в напрямку Харківської площі.