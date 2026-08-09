У Харкові після ранкового удару РФ кількість постраждалих зросла

Фото: поліція Харківської області

У Харкові зросла кількість потерпілих внаслідок ранкового російського ракетного удару по житловій забудові Салтівського району

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, вранці 9 серпня російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору Харкова. Влучання зафіксували на території Салтівського району.

Унаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, офісна складська будівля, міський парк, магазини, приміщення банку та автомобілі. В одному з багатоквартирних будинків зруйновані перекриття між верхніми поверхами.

За оновленою інформацією, травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес отримали 36 людей, серед яких п’ятирічний хлопчик. У дитини медики діагностували гостру стресову реакцію.

Двоє людей загинули. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці проводять фіксацію наслідків обстрілу та вилучають речові докази.

За фактом російської атаки слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що поліцейські Харківської області документують наслідки ранкового ракетного обстрілу Харкова, внаслідок якого загинули двоє людей.