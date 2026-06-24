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24 июня 2026, 20:30

Двое погибших и пострадал ребенок: на Прикарпатье произошло два смертельных ДТП

24 июня 2026, 20:30
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Фото: Национальная полиция
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Смертельные ДТП произошли в Снятынщине и в Ивано-Франковском районе в течение одного дня. В результате аварий, к сожалению, погибли люди

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковская область, передает RegioNews.

Первая авария произошла на автодороге Н-10 "Стрый - Черновцы - Мамалыга" в селе Любковцы Заболотовской территориальной громады Коломыйского района. 61-летняя женщина за рулем JAC выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с Volvo, за рулем которой находилась 42-летняя женщина.

В результате ДТП женщина, которая была за рулем JAC, погибла на месте. Водитель Volvo и ее несовершеннолетняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали.

В тот же день произошла авария у села Залуква Ивано-Франковского района. 49-летний водитель Audi находился за рулем в пьяном состоянии. Он не справился с управлением, съехал за пределы дороги и въехал в бетонную опору.

В результате ДТП 40-летний пассажир скончался в реанимации. Еще один пассажир был госпитализирован с травмами.

"Водитель автомобиля Audi полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время правоохранители в рамках открытых уголовных производств проводят необходимые следственные действия и устанавливают полную картину обоих событий", - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Дарницком районе Киева водитель автомобиля Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие и повредил четыре припаркованных автомобиля.

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