Фото: поліція

На Львівщині затримали водія Audi Q5, який спричинив смертельну ДТП. На місці він заявив правоохоронцям, що вбив власну матір

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Аварія сталася вранці 24 червня на вулиці Глинській у Пустомитах. Патрульні помітили автомобіль без переднього номерного знака та намагалися його зупинити. Водій проігнорував вимогу правоохоронців і почав тікати, під час чого зіткнувся зі службовим автомобілем поліції.

Згодом водій Audi не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Citroen. Від удару легковик відкинуло на подвір’я приватного будинку, де він перекинувся.

Водій Citroen, житель Львівщини, загинув на місці від отриманих травм.

Після затримання 24-річний водій Audi повідомив поліцейським, що вбив свою матір. Правоохоронці перевірили інформацію та виявили жінку мертвою у квартирі за місцем проживання. На її тілі були ножові поранення.

Молодика затримали та направили на медичне освідування.

За фактами вбивства та смертельної ДТП відкриті кримінальні провадження (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 286). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Львівській області затримали чоловіка, який вбив знайомого. Він жорстоко побив його під час сварки.