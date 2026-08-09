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09 серпня 2026, 14:59

Балістичний терор і сотні дронів: Зеленський підсумував наслідки масованих атак ворога за тиждень

09 серпня 2026, 14:59
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Фото: ДСНС
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Російські окупанти упродовж тижня застосували по Україні 61 ракету, зокрема 56 балістичних, понад 1560 ударних дронів та 1540 авіаційних бомб

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

"Були доповіді Сергія Корецького, Михайла Драпатого та Віктора Микити щодо наслідків російських ударів по Одесі, Харкову, Павлограду й інших наших регіонах”, - зазначив глава держави.

За його словами, в Одесі та області тривають ремонтні роботи, щоб повернути електропостачання після жорстокого удару по енергетиці.

"Всі необхідні служби залучені, роботи будуть тривати стільки, скільки потрібно. Цієї ночі також було пошкоджено житлові будинки, порт. Зокрема, так росіяни систематично воюють проти продовольчої безпеки світу. Станом на зараз відомо про вісьмох постраждалих. Всім надається допомога”, - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що в Харкові прямим влучанням дрона зруйновані чотири поверхи житлової багатоповерхівки. Десятки людей поранено, є двоє загиблих.

"У Павлограді був абсолютно жорстокий удар поблизу торговельного центру та по енергетиці. Дев’ять постраждалих у місті, серед них чотири дитини. Були також удари по Житомирщині, Миколаївщині, Київщині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині, Дніпровщині, Запоріжжі та Донеччині”, - зауважив він.

Як заявив глава держави, Росія продовжує робити ставку на балістичний терор, який не обмежується лише одним містом чи громадою.

"Тільки за цей тиждень проти України застосували 61 ракету різних типів, серед них 56, які атакують по балістичній траєкторії. Були також понад 1560 ударних дронів та 1540 авіабомб. Кожен такий удар проти життя нагадує знову і знову: потрібно більше тиску, більше санкцій проти Росії і більше протиповітряного захисту для України. Вдячний тим, хто допомагає”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області, застосувавши кілька десятків ракет і ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше вісім людей, найбільших руйнувань зазнала Одеса.

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