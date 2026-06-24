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ДТП з туристичним автобусом на Хмельниччині: подробиці від поліції
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24 червня 2026, 11:37

ДТП з туристичним автобусом на Хмельниччині: подробиці від поліції

24 червня 2026, 11:37
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Фото: поліція
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У поліції розповіли подробиці ДТП за участі туристичного автобуса сполученням "Київ – Бургас", яка сталася на Хмельниччині 23 червня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок ДТП травмувалися троє дорослих пасажирів – жителі Києва 41, 38 та 69 років, а також 12-річна дівчина, жителька Вінницької області. Усім постраждалим надали меддопомогу, госпіталізації вони не потребували.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Розслідування триває.

Нагадаємо, ДТП трапилася 23 червня близько 16:40 на трасі Н-03 поблизу села Шатава Кам’янець-Подільського району. Водій не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого автобус з’їхав у кювет і перекинувся.

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