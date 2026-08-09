Лубінець вимагає перевірити всі районні ТЦК на Закарпатті

Фото: Олена Ведмідь / LB.ua

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність масштабної перевірки діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Закарпатській області

Про це Лубінець повідомив у телеграм, передає RegioNews .

За словами омбудсмана, останнім часом у кількох областях активізувалися так звані "активісти", які публічно захищають окремих працівників ТЦК та СП та ставлять під сумнів результати моніторингових перевірок.

"Коли правда стає незручною, починаються атаки на того, хто її оприлюднив. Останнім часом спостерігаю дуже показову закономірність з цього приводу", — наголосив Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що найбільше запитань викликає ситуація саме на Закарпатті, про проблеми в регіоні Інституція Уповноваженого говорить системно ще з 2023 року.

"За цей час ми неодноразово фіксували корупційні ризики та численні порушення прав людини. Здавалося б, наслідком мала стати належна правова оцінка та відповідальність. Натомість ми побачили інше — сплановану кампанію дискредитації нашої роботи", — заявив омбудсман.

Окремо Лубінець звернув увагу на кадрову ситуацію в Закарпатському ОТЦК та СП. За його словами, керівника спочатку звільнили, потім повернули як виконувача обов’язків на 30 днів, а згодом цей строк продовжили.

"Таке "в.о” дуже схоже на спосіб обійти закон! Хто і чому дозволяє таку практику? Хто бере на себе відповідальність за такі рішення? І головне — хто покриває цю ситуацію?" — наголосив Лубінець.

Він також нагадав, що у грудні 2025 року СБУ проводила обшуки у керівника Закарпатського ОТЦК та СП і виявила значні суми коштів незрозумілого походження.

У зв’язку з цим Уповноважений заявив, що направить окремі звернення до Генерального прокурора, Головнокомандувача ЗСУ, т.в.о. міністра оборони, ДБР, т.в.о. голови СБУ та міністра внутрішніх справ з вимогою провести масштабні перевірки діяльності ТЦК та СП по всій Закарпатській області.

Серед основних вимог Лубінець назвав:

припинення практики призначення виконувачів обов’язків на 30 днів із постійним продовженням таких призначень;

надання належної правової оцінки діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП;

перевірку діяльності керівників усіх районних ТЦК та СП області, де під час моніторингових візитів фіксувалися порушення прав людини.

"Закон має діяти однаково для всіх — незалежно від посади, звання чи регіону. Якщо є порушення — має бути відповідальність", — підкреслив омбудсман.

Водночас він запевнив, що інформаційний тиск не вплине на роботу Інституції Уповноваженого.

Як повідомлялось, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області обрав колишньому начальнику Мукачівського ТЦК та СП та його підлеглому, відповідальному за військовий облік і бронювання, запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

29 грудня СБУ почала проводити обшуки у керівника Закарпатського ТЦК та СП. Йдеться про Андрія Савчука.