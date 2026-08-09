Смертельна ДТП на Рівненщині: 18-річний водій Lifan не впорався з керуванням

Фото: поліція Рівненської області

У місті Березне Рівненського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 18-річний мотоцикліст

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 9 серпня близько 00:50 на вулиці Наливайка.

За попередніми даними слідства, 18-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та втратив контроль над транспортним засобом.

Мотоцикл спочатку врізався у металеву сітку, потім у бетонну огорожу, після чого зіткнувся з житловим будинком.

У поліції зазначили, що водій був у мотошоломі, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Правоохоронці також встановили, що юнак не мав посвідчення водія, а мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку.

За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування. Наразі встановлюються всі обставини аварії.

Нагадаємо, що у селищі Соснове Березнівської громади Рівненського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 41-річний пішохід.