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09 серпня 2026, 15:56

Смертельна ДТП на Рівненщині: 18-річний водій Lifan не впорався з керуванням

09 серпня 2026, 15:56
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Фото: поліція Рівненської області
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У місті Березне Рівненського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 18-річний мотоцикліст

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 9 серпня близько 00:50 на вулиці Наливайка.

За попередніми даними слідства, 18-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та втратив контроль над транспортним засобом.

Мотоцикл спочатку врізався у металеву сітку, потім у бетонну огорожу, після чого зіткнувся з житловим будинком.

У поліції зазначили, що водій був у мотошоломі, однак отримані травми виявилися несумісними з життям.

Правоохоронці також встановили, що юнак не мав посвідчення водія, а мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку.

За фактом ДТП слідчий розпочав досудове розслідування. Наразі встановлюються всі обставини аварії.

Нагадаємо, що у селищі Соснове Березнівської громади Рівненського району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 41-річний пішохід.

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