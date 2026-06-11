На Прикарпатті пасажирський автобус влетів у іномарку: в салоні були діти
Аварія сталась 11 червня в селі Ценява Коломийського району. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Попередньо, зіткнулись автомобіль Hyundai та пасажирський автобус сполученням "Коломия - Ценява". На момент ДТП у автобусі було близько десяти пасажирів.
"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шестеро осіб, серед яких одна дитина доставлені до лікувального закладу. Наразі потерпілих оглядають медики та надають необхідну допомогу", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше в Одесі автомобіль "Volkswagen Transporter", за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом. Унаслідок аварії одна жінка загинула, ще 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.