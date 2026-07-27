12:54  27 липня
На Сумщині під час купання з сестрою загинув 14-річний хлопець
10:19  27 липня
У Києві на Оболоні військовий у СЗЧ вчинив смертельну ДТП
08:55  27 липня
На Полтавщині маленький хлопчик вижив після падіння з п'ятого поверху
UA | RU
UA | RU
27 липня 2026, 14:09

Без АЗС на 150 км: РФ знищила всі заправки між Харковом і Полтавою

27 липня 2026, 14:09
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Російські війська зруйнували всі автозаправні комплекси та станції на трасі між Харковом і Полтавою. Водночас у регіоні немає ані паливної, ані продовольчої кризи

Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в ефірі Espreso.TV, передає RegioNews.

За його словами, росіяни цілеспрямовано атакували АЗС уздовж траси Харків–Полтава, намагаючись ускладнити логістику.

"Всі станції від Харкова до Полтави, приблизно 150 км, повністю знищені. Вчора була знищена остання у селищі Валки", – зазначив Скорик.

Він закликав водіїв, які планують рухатися цією дорогою, враховувати відсутність заправних станцій на маршруті.

Водночас депутат наголосив, що попри руйнування понад 80 АЗС у Харківській області, регіон продовжує працювати стабільно.

"Жодної кризи – ні паливної, ні продовольчої – немає", – заявив Скорик.

Нагадаємо, вранці 22 липня російські війська завдали авіаційного удару по автозаправній станції у Шосткинській громаді Сумської області. За попередньою інформацією, повідомлень про постраждалих серед населення не надходило.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків Полтава траса АЗС обстріли війна російська армія
Росіяни знову атакували Запоріжжя: є поранені, пошкоджені будинки та авто
27 липня 2026, 11:23
На Чернігівщині внаслідок атаки ворожого FPV-дрона поранено енергетика
27 липня 2026, 10:45
Удар по супермаркету в Чернігові: четверо постраждалих у важкому стані
27 липня 2026, 09:48
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На окупованій Херсонщині росіяни пересідають на авто з українськими номерами
27 липня 2026, 15:59
Удар РФ по виставці зброї на Київщині: організатора заходу відправили до СІЗО
27 липня 2026, 15:49
Смертельний удар по Балаклії на Харківщині: одна людина загинула, четверо поранено
27 липня 2026, 15:27
У Києві на чоловіка напав сусід із ножем: він помер прямо біля будинку
27 липня 2026, 15:15
У Харкові російські агенти стежили за військовими та готували теракт
27 липня 2026, 14:55
У Києві військового у СЗЧ затримали за вбивство знайомого
27 липня 2026, 14:46
Проти великого українського виробника розгорнули дискредитаційну кампанію: всі подробиці
27 липня 2026, 14:30
На Закарпатті до 8 років в'язниці засудили водійку за ДТП, у якій загинули жінка та її 13-річний син
27 липня 2026, 14:13
Намагалася влаштувати блекаут: СБУ затримала у Полтаві російську агентку
27 липня 2026, 13:42
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Куюн
Борислав Береза
Всі блоги »