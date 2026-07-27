Без АЗС на 150 км: РФ знищила всі заправки між Харковом і Полтавою

Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська зруйнували всі автозаправні комплекси та станції на трасі між Харковом і Полтавою. Водночас у регіоні немає ані паливної, ані продовольчої кризи

Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в ефірі Espreso.TV, передає RegioNews.

За його словами, росіяни цілеспрямовано атакували АЗС уздовж траси Харків–Полтава, намагаючись ускладнити логістику.

"Всі станції від Харкова до Полтави, приблизно 150 км, повністю знищені. Вчора була знищена остання у селищі Валки", – зазначив Скорик.

Він закликав водіїв, які планують рухатися цією дорогою, враховувати відсутність заправних станцій на маршруті.

Водночас депутат наголосив, що попри руйнування понад 80 АЗС у Харківській області, регіон продовжує працювати стабільно.

"Жодної кризи – ні паливної, ні продовольчої – немає", – заявив Скорик.

Нагадаємо, вранці 22 липня російські війська завдали авіаційного удару по автозаправній станції у Шосткинській громаді Сумської області. За попередньою інформацією, повідомлень про постраждалих серед населення не надходило.