П'яний водій влаштував потрійну ДТП на Київщині: чоловік помер у "швидкій", постраждала дитина
ДТП сталася днями на трасі "Київ – Знам'янка" поблизу села Ходосівка Обухівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто Nissan через швидкість руху не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілями Tesla та Toyota.
Внаслідок зіткнення 37-річний пасажир Nissan отримав важкі травми і помер у кареті "швидкої". Самого винуватця ДТП та його 14-річну пасажирку госпіталізували до лікарні.
Експертиза показала, що 43-річний водій Nissan був сильно п'яний – у його крові виявили 2,13 проміле алкоголю.
Правоохоронці затримали чоловіка. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України.
Нагадаємо, вночі 8 червня на Львівщині Tesla вилетіла у кювет і розбилася вщент. Від отриманих травм 20-річний юнак загинув, ще четверо хлопців постраждали.