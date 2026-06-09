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09 червня 2026, 10:51

П'яний водій влаштував потрійну ДТП на Київщині: чоловік помер у "швидкій", постраждала дитина

09 червня 2026, 10:51
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Фото: поліція
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ДТП сталася днями на трасі "Київ – Знам'янка" поблизу села Ходосівка Обухівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Nissan через швидкість руху не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілями Tesla та Toyota.

Внаслідок зіткнення 37-річний пасажир Nissan отримав важкі травми і помер у кареті "швидкої". Самого винуватця ДТП та його 14-річну пасажирку госпіталізували до лікарні.

Експертиза показала, що 43-річний водій Nissan був сильно п'яний – у його крові виявили 2,13 проміле алкоголю.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України.

Нагадаємо, вночі 8 червня на Львівщині Tesla вилетіла у кювет і розбилася вщент. Від отриманих травм 20-річний юнак загинув, ще четверо хлопців постраждали.

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