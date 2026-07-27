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Група СМК заявила про інформаційну атаку та спростувала звинувачення на свою адресу

Міжнародна виробничо-торговельна компанія SMK Group (Група СМК) заявила про масштабну інформаційну кампанію з дискредитації бізнесу. Відповідна заява оприлюднена після появи низки публікацій в анонімних телеграм-каналах та інтернет-ресурсах.

У компанії стверджують, що поширені останнім часом звинувачення є недостовірними та маніпулятивними. За словами представників Групи СМК, кампанію ведуть анонімні ресурси, які не мають статусу засобів масової інформації або втратили довіру через порушення журналістських стандартів і поширення неправдивої інформації.

"Звинувачення, що останній тиждень публікуються на адресу Групи СМК, є маніпулятивною та недостовірною інформацією. Мета замовників – дестабілізувати роботу підприємств і підірвати довіру до її засновника Дениса Парамонова, який веде активну благодійну роботу всі роки війни. Ми не будемо витрачати час і сили на цих провокаторів і псевдожурналістів, зі свого боку офіційно спростовуємо поширеними ними фейки", – зазначили в компанії, додавши, що підприємства продовжують працювати, сплачувати податки та реалізовувати благодійні ініціативи.

Крім того, у Групі СМК заявили, що їхні підприємства не були релоковані та продовжують діяльність на прифронтових територіях, залишаються соціально відповідальним бізнесом, підтримують своїх працівників і місцеві громади.

У SMK Group висловили сподівання, що українські медіа й надалі керуватимуться принципами об'єктивності та перевірки фактів, відокремлюючи достовірну інформацію від маніпуляцій.

SMK Group – міжнародна виробничо-торговельна група компаній, що працює у сферах м'ясопереробки, ритейлу та дистрибуції. До складу входять чотири виробничі підприємства в Україні та Польщі під брендами "Салтівський м'ясокомбінат", "Богодухівський м'ясокомбінат", "Київський м'ясокомбінат" і Saltowski.