Фото: СБУ

СБУ затримала ще одну агентку ФСБ на Полтавщині. Фігурантка проводила дорозвідку поблизу ключових енергооб’єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Затриманою виявилася завербована ворогом студентка місцевого університету. Вона потрапила до уваги ФСБ, коли шукала "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Після вербування агентка під виглядом прогулянок обходила місто та прилеглу територію, щоб зафіксувати місця розташування енергооб’єктів, по яких рашисти готували повітряний удар.

Крім цього, зловмисниця об’їжджала регіон на таксі і здійснювала фото- та відеофіксацію підрозділів української ППО.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентку та затримали її. Під час обшуку в неї вилучили смартфони та комп'ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Затриманій оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне увʼязнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали російського агента, який готував удари по оборонних заводах та логістиці.