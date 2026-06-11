В Прикарпатье пассажирский автобус влетел в иномарку: в салоне были дети

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно столкнулись автомобиль Hyundai и пассажирский автобус сообщением "Коломыя - Ценява". К моменту ДТП в автобусе было около десяти пассажиров.

"В результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек, среди которых один ребенок доставлен в лечебное учреждение. В настоящее время потерпевших осматривают медики и оказывают необходимую помощь", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одессе автомобиль Volkswagen Transporter, за рулем которого находился военнослужащий, столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии одна женщина погибла, еще 14 человек получили травмы разной степени тяжести.