Фото: поліція

ДТП сталася 9 червня близько 15:00 на трасі Н-16 поблизу міста Шпола

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто "ВАЗ-2107" не врахував дорожню обстановку, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з позашляховиком Range Rover, за кермом якого перебував 42-річний чоловік. Від удару іномарка вилетіла з дороги у кювет.

Внаслідок аварії 52-річний водій "ВАЗу" загинув на місці. Водій Range Rover не постраждав, після огляду лікарів госпіталізація йому не знадобилася.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.

Нагадаємо, вночі 8 червня на Львівщині Tesla вилетіла у кювет і розбилася вщент. Від отриманих травм 20-річний юнак загинув, ще четверо хлопців постраждали.