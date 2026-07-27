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Суд визнав винною 31-річну водійку, яка спричинила смертельну ДТП на трасі "Київ – Чоп" у грудні 2025 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

ДТП сталася 27 грудня у Воловецькому районі. Засуджена за кермом Nissan Pathfinder виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з автомобілем родини з Вінниці, яка поверталася додому з відпустки.

За кермом автомобіля потерпілих був чоловік. Поруч із ним їхала його 48-річна дружина, на задньому сидінні – 13-річний син. Автомобіль рухався своєю смугою, усі члени родини були пристебнуті пасками безпеки.

Внаслідок аварії хлопчик загинув на місці, а його мати померла в лікарні через кілька годин, не приходячи до тями. Батько дитини отримав травми середньої тяжкості.

Обвинуваченій призначили 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Суд також частково задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування моральної шкоди.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 26 липня близько 21:00 у Києві на Оболоні військовий у СЗЧ вчинив смертельну ДТП. Чоловіка затримали.