Смертельна ДТП у переході на Чоколівці: загинула працівниця столичного дитячого садочка

Фото: Дитячий садок 350

Четверту жертву ДТП 5 червня у Києві, коли водій на швидкості вʼїхав у підземний перехід на Чоколівському бульварі й убив чотирьох людей звали Ірина Лазарєва. Вона працювала вихователькою у столичному дитячому садочку. У жінки залишився син

Про це повідомили у Facebook-сторінці садочка, де працювала Ірина, передає RegioNews .

"Ірина була доброю, щирою, чуйною людиною, яку поважали колеги та любили діти. Її передчасна смерть стала важкою втратою для всього нашого колективу. У цей скорботний час висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ірини. У неї залишилися батьки та син, які зараз переживають непоправне горе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 5 червня близько 17:00 водій автомобіля Mercedes-Benz рухався Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він виїхав за межі проїжджої частини та в’їхав у підземний перехід, де перебували пішоходи.

Унаслідок ДТП загинули четверо людей – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці повідомили про підозру 49-річному водію, який у Солом'янському районі спричинив дорожньо-транспортну пригоду з чотирма загиблими та кількома постраждалими.

Слідство встановило, що із січня 2025 року чоловік десять разів притягався до адміністративної відповідальності, зокрема п’ять разів — за перевищення швидкості.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Йому загрожує до 10 років увʼязнення та позбавлення права керувати транспортом на строк до 3 років.

Суд відправив обвинуваченого під варту на 60 днів, до 3 серпня 2026 року, без права внесення застави. Водночас керівника СІЗО зобов’язали забезпечити Плешивцеву надання медичної допомоги, зокрема за необхідності доставити до медзакладу.