У Запоріжжі аферист виманив у людей десятки тисяч гривень на "лікування"

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 26-річний житель Запоріжжя раніше був судимий. Він знайомився з людьми в інтернеті, входив у довіру та виманював гроші, вигадуючи історії про хвороби, нібито йому потрібно на лікування.

Зокрема, коли він знаходився в лікарні, він обманув пенсіонера, який там лікувався. Аферист таємно зареєстрував "Приват24" чоловіка на свій телефон і вкрав із його рахунків 10 000 гривень. Загалом він міг вкрасти щонайменше 70 тисяч гривень.

Справа уже передана до суду.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який відібрав гроші в дівчини, погрожуючи іграшковим пістолетом. Зловмисник – 26-річний уродженець Чернігівщини, який нещодавно переїхав до столиці у пошуках роботи.