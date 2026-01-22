14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 12:55

У Запоріжжі аферист виманив у людей десятки тисяч гривень на "лікування"

22 січня 2026, 12:55
Фото: Нацполіція
У Запоріжжі викрили серійного шахрая. Відомо, що він влаштовував фейкові збори коштів

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 26-річний житель Запоріжжя раніше був судимий. Він знайомився з людьми в інтернеті, входив у довіру та виманював гроші, вигадуючи історії про хвороби, нібито йому потрібно на лікування.

Зокрема, коли він знаходився в лікарні, він обманув пенсіонера, який там лікувався. Аферист таємно зареєстрував "Приват24" чоловіка на свій телефон і вкрав із його рахунків 10 000 гривень. Загалом він міг вкрасти щонайменше 70 тисяч гривень.

Справа уже передана до суду.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали чоловіка, який відібрав гроші в дівчини, погрожуючи іграшковим пістолетом. Зловмисник – 26-річний уродженець Чернігівщини, який нещодавно переїхав до столиці у пошуках роботи.

аферист поліція Запорізька область
22 січня 2026
