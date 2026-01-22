Похитили со счетов людей четверть миллиона: в Прикарпатье разоблачили группу аферистов

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Злоумышленники путем несанкционированного вмешательства в работу мобильных банкингов получали доступ к счетам людей. Таким образом нанесен ущерб более чем на 260 тысяч гривен. Организатором оказался 20-летний местный житель. В схему он привлек знакомых 23-25 лет. Вместе они получали конфиденциальные банковские данные граждан, включая логины, пароли и пин-коды.

"19 января пять фигурантов задержаны и сообщены им о подозрении. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области иностранец стал жертвой мошенников. Ему обещали товар для экспорта, но в результате просто украли его деньги.