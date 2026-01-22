19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 18:30

Похитили со счетов людей четверть миллиона: в Прикарпатье разоблачили группу аферистов

22 января 2026, 18:30
Фото: Нацполиция
В Прикарпатье правоохранители разоблачили преступную группу. Злоумышленники воровали деньги прямо с банковских карт людей

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Злоумышленники путем несанкционированного вмешательства в работу мобильных банкингов получали доступ к счетам людей. Таким образом нанесен ущерб более чем на 260 тысяч гривен. Организатором оказался 20-летний местный житель. В схему он привлек знакомых 23-25 лет. Вместе они получали конфиденциальные банковские данные граждан, включая логины, пароли и пин-коды.

"19 января пять фигурантов задержаны и сообщены им о подозрении. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области иностранец стал жертвой мошенников. Ему обещали товар для экспорта, но в результате просто украли его деньги.

22 января 2026
07 августа 2025
