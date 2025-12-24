Смертельна ДТП на Полтавщині: Audi збив жінку, а ще троє автівок зіткнулись

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 23 грудня близько 16:20 на 356-му кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як розповіли правоохоронці, 36-річний водій Audi збив 37-річну жінку, яка переходила дорогу. На жаль, від отриманих травм вона загинула на місці. При цьому до ДТП можуть бути причетні й інші авто, які залишили місце аварії.

На цій же ділянці дороги зіткнулись легковий автомобіль Toyota, Ford та вантажівка Man з напівпричепом. Внаслідок ДТП 46-річний водій легкового автомобіля Ford та 52-річна пасажирка автомобіля Toyota отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.

"За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 ККУ. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство", - повідомили в поліції.

