На Київщині Nissan влетів у Audi: троє людей постраждали

Фото: Нацполіція

Аварія сталась на 52 кілометрі автодороги сполученням Київ-Одеса поблизу міста Біла Церква. У напрямку столиці, трапилась аварія за участі двох легкових автомобілів.

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 62-річний водій Nissan, здійснював маневр розвороту зі сторони міста Київ. Він не надав перевагу в русі, і тому зіткнувся з Audi A6, за кермом якого був 33-річний киянин.

Внаслідок ДТП постраждали 64-річна та 68-річний пасажири Audi та водій Nissan. Їх госпіталізували медики. Уламки пошкодили ще один автомобіль, Volkswagen Golf, за кермом якого був 40-річний чоловік.

"Слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині легковик виїхав з дороги та врізався в дерево. Постраждали 19-річний водій та 17-річний пасажир. Відомо, що водій керував автівкою напідпитку.