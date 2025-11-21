У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Полтавському ТЦК заявили про сутичку двох жінок з військовослужбовцями

Про це повідомив речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв у коментарі "Українській правді", передає RegioNews.

За його словами, внаслідок штовханини з двома жінками один з військовослужбовців потрапив під авто ТЦК і дістав перелом ноги.

"Полтава, 20 листопада 2025 року. Містяни сміливі і ламають ногу військовослужбовцю своїх власних Збройних Сил. Під час виконання ним обов'язків військової служби", – йдеться у повідомленні.

У ТЦК уточнили, що під час виконання групою оповіщення службових завдань невідомі жінки спочатку намагалися перешкоджати їм виконувати службові обов'язки, а потім "одна з них штовхнула сержанта Збройних Сил України під автомобіль так, що той переїхав йому ногу".

На місце події викликали наряд патрульної поліції та екстрену медичну допомогу.

Як повідомлялось, на Полтавщині наприкінці жовтня чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК. Подія сталася у Кременчуці.