Фото: Нацполіція

На Прикарпатті правоохоронці встановлюють обставини стрілянини в обласному центрі. Відомо, що чоловік здійснив постріли в центріміста

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронцям про це повідомили близько 20 години. На місце прибули поліцейські. Як відомо, між місцевим жителем та невідомим чоловіком стався конфлікт. Під час сварки чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив декілька пострілів у повітря.

На щастя, ніхто не постраждав. Зараз правоохоронці проводять всі перевірки. Чоловіка, який, ймовірно, стріляв, затримано.

Нагадаємо, раніше в Одесі водій Range Rover відкрив стрілянину по пішоходах на Фонтанській дорозі після сварки, яка почалася через перехід дороги. За даними слідства, чоловік кілька разів вистрілив у бік людей із травматичного пістолета.