17:51  07 листопада
У Буковелі горить готель, евакуювали майже 100 людей
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
08 листопада 2025, 21:20

На Прикарпатті чоловік влаштував стрілянину посеред вулиці

08 листопада 2025, 21:20
Фото: Нацполіція
На Прикарпатті правоохоронці встановлюють обставини стрілянини в обласному центрі. Відомо, що чоловік здійснив постріли в центріміста

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронцям про це повідомили близько 20 години. На місце прибули поліцейські. Як відомо, між місцевим жителем та невідомим чоловіком стався конфлікт. Під час сварки чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив декілька пострілів у повітря.

На щастя, ніхто не постраждав. Зараз правоохоронці проводять всі перевірки. Чоловіка, який, ймовірно, стріляв, затримано.

Нагадаємо, раніше в Одесі водій Range Rover відкрив стрілянину по пішоходах на Фонтанській дорозі після сварки, яка почалася через перехід дороги. За даними слідства, чоловік кілька разів вистрілив у бік людей із травматичного пістолета.

стрілянина поліція Івано-Франківська область
Молочні продукти "на вагу золота": які ціни в Україні на кефір, сметану та молоко
08 листопада 2025, 22:20
Переможниця Холостяка розповіла, скільки повинен заробляти чоловік, щоб вона з ним зустрічалась
08 листопада 2025, 21:40
На Харківщині повністю зупинилась робота ТЕС: що відомо
08 листопада 2025, 20:55
У Запоріжжі аферистка пропонувала фейкову роботу за кордоном і виманювала гроші
08 листопада 2025, 20:35
У Полтаві чоловік продавав фейкові повістки: як його покарали
08 листопада 2025, 20:20
У Верховному суді винесли вирок старшому інспектору поліції, який продав на OLX шолом з місця аварії
08 листопада 2025, 19:55
На Запорізькому напрямку росіяни віддають своїх у рабство своїх же солдатів, які не хочуть йти у штурми
08 листопада 2025, 19:30
Відключення світла 9 листопада: в Укренерго попередили українців про обмеження на неділю
08 листопада 2025, 19:10
Удар по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість жертв зросла
08 листопада 2025, 18:45
