Поліцейські встановлюють обставини конфлікту, який переріс у бійку між двома 13-річними ліцеїстами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"Учасники інциденту встановлені та опитані", – зазначили у поліції.

Наразі поліцейські проводять перевірку та з'ясовують причини конфлікту між хлопцями.

Інформацію про інцидент внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Після перевірки справі нададуть правову кваліфікацію.

