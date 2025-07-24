Фото: Galka.if.ua

Правоохоронці в Івано-франківській області заявили про початок перевірки ситуації з укриттями. Зазначається, що місцеві жителі офіційно не звертались

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці під час моніторингу соцмереж побачили інформацію про те, що в укритті на вулиці Зарічній в Івано-Франківську поселились безхатьки. Вони відлякують людей погрозами.

У поліції наголосили, що раніше місцеві жителі до них не звертались. Це укриття перебуває на балансі служби цивільного захисту будівель та споруд регіональної філії Львівської залізниці.

"Поліцейські розпочали перевірку: встановлюють обставини, спілкуються з мешканцями, а також взаємодіють із балансоутримувачем та органами місцевої влади для вирішення ситуації", - заявили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в місцевих медіа повідомляли про те, що це сталось, коли двері в укриття стали залишати постійно відкритими. Там поселились безхатьки й стали погрожувати людям. Згодом місцеві жителі просто віддали ключі та відмовились від укриття, бо не хочуть мати справу з цими людьми.

Ситуація відбувається давно, адже в місцевих ЗМІ повідомляли, що ці безхатьки ще у 2023 році демонтували дорогу систему вентиляції. Тоді через це відкрили кримінальну справу.

Фото: Galka.if.ua

Фото: Galka.if.ua

Фото: Galka.if.ua