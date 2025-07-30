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30 липня 2025, 17:30

У супермаркеті на Івано-Франківщині чоловік намагався накласти на себе руки

30 липня 2025, 17:30
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фото: ілюстративне
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Поліція розслідує інцидент, який трапився в одному із супермаркетів міста на вулиці Мазепи

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, йдеться про можливу спробу самогубства, що сталася в післяобідню пору.

Приблизно о 16:10 на лінію "102" звернулися очевидці, які повідомили про чоловіка, що завдав собі поранення прямо в торговельному залі. За попередніми даними, він наніс собі ушкодження в ділянці шиї, ймовірно - у районі сонної артерії, використовуючи для цього ножиці.

На виклик оперативно виїхала бригада екстреної медичної допомоги, а також працівники слідчо-оперативної групи. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу, де йому надається вся необхідна допомога. Стан чоловіка на цей момент не уточнюється.

Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини інциденту, зокрема мотиви та попередні події, що могли призвести до спроби самопошкодження. Також правоохоронці опрацьовують відеозаписи з камер спостереження.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 17-річна дівчина стрибнула з вікна багатоповерхівки. Ймовірною причиною такого вчинку став особистий конфлікт – дівчина намагалася покінчити з собою після сварки з хлопцем.

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Івано-Франківська область самоубивство суїцид ножиці поранення супермаркет
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