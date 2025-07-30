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30 липня 2025, 13:58

На Дніпропетровщині 17-річна дівчина стрибнула з вікна багатоповерхівки

30 липня 2025, 13:58
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фото: ілюстративне
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У Павлограді дівчина вистрибнула з п’ятого поверху житлового будинку

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини, передає RegioNews.

Інцидент стався пізно ввечері 27 липня, близько 23:00. За попередньою інформацією, причиною такого вчинку став особистий конфлікт – дівчина намагалася покінчити з собою після сварки з хлопцем.

На місце оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги. Медики одразу розпочали надання допомоги: провели знеболення, УЗД-обстеження, іммобілізували кінцівки та ввели протишокову терапію. Після стабілізації стану постраждалу госпіталізували до Павлоградської лікарні з діагнозом "тяжка політравма".

Згодом, у зв’язку з тяжкістю отриманих ушкоджень, дівчину перевезли до обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Наразі вона перебуває на штучній вентиляції легень.

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту та проводять перевірку. Стан дівчини лікарі оцінюють як стабільно тяжкий.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік через ревнощі підірвав гранатою дружину і вчинив самогубство. Через ревнощі чоловік під час конфлікту кинув гранату Ф-1 у кімнаті, що спричинило тяжкі поранення його 45-річній дружині.

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